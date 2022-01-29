В Москве прогнозируется рекордно низкое атмосферное давление 30 января

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 30 января атмосферное давление в столице может опуститься до рекордно низких значений.

«С вечера воскресенья давление будет понижаться. Оно прогнозируется на уровне 727—730 мм ртутного столба», — приводит РИА Новости предупреждение метеоролога.

По его прогнозу, 30 и 31 января будет рекорд низкого давления.

Это вызвано тем, что Москва окажется на южной периферии влажных циклонов.

Вильфанд добавил, что 29 и 30 января, в субботу и воскресенье, будет комфортная для прогулок погода — тепло и небольшой снег.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» рассказала о погоде в столичном регионе в выходные.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Барановском районе Сочи с 09:00 до 10:00 выпало 30 см снега.