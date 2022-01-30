Синоптик Шувалов спрогнозировал «истинно февральскую» погоду в Московском регионе

Метеоролог, эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT призвал жителей Московского региона ожидать изменений погоды на следующей неделе.

По словам эксперта, жителям столичного региона следует ожидать по-настоящему «февральскую погоду»: резкие изменения, сильные ветра и метели.

«Снег будет, метели в начале недели будут, оттепель в понедельник и первую половину вторника тоже будет... Потом постепенное и довольно значительное понижение температуры, в пятницу уже до -10...-15 °С в ночные и утренние часы. Разнохарактерная, разнонаправленная погода — истинно февральская», — пояснил Шувалов.

Как утверждает синоптик, такая погода будет характерна для всей средней полосы России. Жителям Северо-Западного региона стоит ожидать похолодания, потепление придёт в восточную часть страны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в России в течение ближайших пяти дней.