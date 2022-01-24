Синоптик Позднякова заявила, что температура в Москве будет выше нормы в конце января

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что температура в столице будет выше нормы в конце января.

«Скорее всего, у нас месяц завершится более тёплой, чем обычно бывает, погодой. Хотя по климату последние числа января являются самыми холодными в году», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в четверг и пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11...-16 °С, днём -6...-11 °С.

В субботу будет небольшой снег, который затем усилится. Ночью -6...-11 °С, днём -4...-9 °С.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что на Кубани в ближайшие дни сохранится снежная погода.