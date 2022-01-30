Вильфанд предрёк необычно тёплую погоду в России в ближайшую неделю
«Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные», — цитирует ТАСС прогноз Вильфанда.
По его словам, на азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 °С, а на европейской части — на 4-7 °С выше нормы.
Согласно прогнозу, с 3 февраля в регионах России станет ещё теплее.
«На востоке европейской части России температурные аномалии достигнут 8-12 °С, а на азиатской — до 16 °С», — подытожил метеоролог.
Ранее Вильфанд заявил, что 30 января атмосферное давление в столице может опуститься до рекордно низких значений.
Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал об оттепели в ряде регионов России.