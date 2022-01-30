Вильфанд предрёк необычно тёплую погоду в России в ближайшую неделю

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В России в течение ближайших пяти дней ожидается тёплая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ситуация с температурой в России в ближайшие пять дней спокойная — аномалии положительные», — цитирует ТАСС прогноз Вильфанда.

По его словам, на азиатской части страны температура будет выше нормы на 8-12 °С, а на европейской части — на 4-7 °С выше нормы.

Согласно прогнозу, с 3 февраля в регионах России станет ещё теплее.

«На востоке европейской части России температурные аномалии достигнут 8-12 °С, а на азиатской — до 16 °С», — подытожил метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что 30 января атмосферное давление в столице может опуститься до рекордно низких значений.

Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал об оттепели в ряде регионов России.

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