Метеоролог Шувалов рассказал об оттепели в ряде регионов России

Руководитель прогностического центра «Метео», метеоролог, эколог Александр Шувалов рассказал об оттепели в ряде регионов России.

«В Екатеринбурге оттепели не было с 5 декабря 2021 года. Тогда столбик термометра преодолел нулевую отметку. 31 января ожидается -1...-3 ˚С, а 1 февраля 0...+2 ˚С, возможен небольшой снег. Подобная аномалия температур против среднесуточной нормы будет достигать 10 — 12 градусов и эта величина очень значительная», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, это произойдёт из-за потока, который будет направляться с европейской территории, практически с низовьев Волги, Кубани и Крыма.

Как отметил Шувалов, оттепель в понедельник ожидается также в Уфе и Оренбурге.

В начале февраля температура повысится в Кургане, Челябинске и Тюмени.

«Там также ожидается 0 ˚С и тоже сугробы «заплачут», — добавил метеоролог.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Барановском районе Сочи с 9:00 до 10:00 выпало 30 см снега.