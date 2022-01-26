Олег Басилашвили рассказал о самочувствии после выявленного коронавируса

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Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о самочувствии после выявленного коронавируса.
Олег Басилашвили рассказал о самочувствии после выявленного коронавируса
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По словам актёра, повторный тест показал отсутствие COVID-19.

«Всё нормально, всё хорошо. Никакого вируса у меня нет», — заявил Басилашвили в беседе с телеканалом «Звезда».

20 января артист объяснил, как узнал, что инфицирован. По словам Басилашвили, ему нужно было сдать анализ крови. Вместе с ним он решил сделать и тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Ранее композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.

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