Олег Басилашвили с выявленным COVID-19 рассказал о самочувствии

Народный артист СССР Олег Басилашвили, у которого подтвердилась коронавирусная инфекция, рассказал о своём самочувствии.

«Ну как я себя чувствую — нормально, нахожусь дома. Никаких признаков заболевания у меня нет. Так что всё нормально», — сказал Басилашвили в беседе с Life.ru.

87-летний артист также объяснил, как узнал, что инфицирован. По словам Басилашвили, ему нужно было сдать анализ крови. Вместе с ним он решил сделать и тест на коронавирус, который показал положительный результат.

Ранее композитор, певец и музыкант Игорь Корнелюк в беседе с ФАН рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его жизнь.