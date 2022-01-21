Опрос: россияне рассказали, под какую музыку просыпаются на работу после праздников

Сервисы «Работа.ру» и «Сбер.Звук» провели опрос и выяснили, под какую музыку россияне просыпаются на работу после праздников.

Об этом сообщает Life.ru.

По данным исследования, 63% опрошенных легко вернулись в привычный ритм, 17% адаптируются тяжело, а 20% заявили, что работали в праздники, поэтому от резкой смены ритма жизни не страдают.

С начала года по утрам россияне слушают Miyagi & Andy Panda Utopia, саундтрек к «Великому Гэтсби» от Ланы Дель Рэй — Young and Beautiful, «Юность» группы Dabro и «Жизнь не Голливуд» Макса Коржа.

Также в список попали «Из окна» Noize MC, хиты AC/DC, группы «Ленинград» и Imagine Dragons.

Кроме того, участники опроса назвали «Лондон» Тимати и Григория Лепса, «Солнце Монако» Люси Чеботиной, «Что с тобой» Стаса Михайлова и Таисии Повалий, «Да ладно» Александра Розенбаума.

Из классических произведений в перечень вошли «Утро» Эдварда Грига и Nuvole Bianche Людовико Эйнауди.

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