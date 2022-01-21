Суд в Москве 17 февраля рассмотрит новый протокол в отношении Google за неудаление контента

Мировой суд Таганского района 17 февраля рассмотрит новый протокол в отношении компании Google, составленный за неудаление запрещённого контента. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«К мировому судье судебного участка №422 Таганского района Москвы поступил административный материал, возбуждённый на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором в отношении Google LLC, по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России», — приводит РИА Новости сообщение.

Судебное заседание назначено на 17 февраля.

Как уточняется, максимальное наказание — штраф в 4 млн рублей.

Наложенные российским судом многомиллиардные оборотные штрафы на компании Google и Meta составили 5% от их годового дохода.

В декабре мировой суд в Москве назначил Meta оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации.

До этого суд также наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации.