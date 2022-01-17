Неподалёку от Курильских островов произошли четыре землетрясения

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Сейсмологи зафиксировали рядом с Курилами четыре землетрясения магнитудой до 3,7 в акватории Тихого океана.

«Магнитуда землетрясений составила от 3,2 до 3,7. Глубина очагов от 31 км до 267 км», — сообщает ТАСС со ссылкой на данные сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

По словам специалистов, местное население не ощутило подземных толчков.

Ранее сообщалось, что угроза цунами была объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга.

Король полинезийского государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана и цунами.

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