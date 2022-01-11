Специалист Дронова рассказала о редких видах животных в российских заповедниках

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Ангелина Шурпина
Координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы Наталья Дронова в беседе с RT рассказала о редких видах животных в российских заповедниках и методах увеличения популяции.

«Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, единственный способ сохранить и восстановить редкие виды животных. В настоящее время их общая площадь составляет более 13% площади России и продолжает расширяться. Это не огороженная территория, как многие думают, но с определённым режимом, создающим комфортные условия для животных. Ограничено посещение людьми, налажена охрана от браконьеров, не ведутся вырубки и другая хозяйственная деятельность», — рассказала она.

По словам специалиста, многие ООПТ создавались «целенаправленно для сохранения редких видов».

«Так, для охраны амурского тигра были созданы заповедники Сихотэ-Алинский и Бастак, национальный парк «Зов тигра». Для охраны дальневосточного леопарда создан национальный парк «Земля леопарда», для снежного барса — Сайлюгемский национальный парк, для сайгака — заповедник «Чёрные земли» и заказник «Степной», и это далеко не полный перечень», — пояснила Дронова.

Эксперт подчеркнула, что заповедники помогают и в восстановлении исчезнувших видов.

«Наиболее ярким примером является зубр, который полностью исчез в природе и сохранился только в условиях неволи. В настоящее время два российских питомника (в Приокско-Террасном и Окском заповедниках) разводят зубра для пополнения вольноживущих группировок, которые создавались с нуля в заповедниках «Брянский лес», «Калужские засеки», Мордовский, Северо-Осетинский и национальных парках «Орловское полесье», «Смоленское поозерье», «Угра». Численность зубров в природе уже составляет около 1600 особей», — объяснила она.

Дронова отметила, что сохранение редких видов «невозможно без сохранения целостности экосистем — среды их обитания, их дома, а это обеспечивают именно ООПТ». 

Специалист уточнила, что национальные парки являются также «эколого-просветительскими учреждениями».

Их режим предполагает ограниченное посещение туристами, что позволяет людям познакомиться с природой и даже увидеть редких животных в их естественной среде, заявила координатор проектов по сохранению видов Всемирного фонда дикой природы.

«В Кавказском заповеднике и национальном парке «Алания» реализуется программа по восстановлению переднеазиатского леопарда, который исчез на российском Кавказе в середине прошлого века. Леопарды, полученные из разведения в центре восстановления леопарда Сочинского национального парка и подготовленные к жизни в природе по специальной методике, выпускаются на территории ООПТ», — пояснила эксперт.

Она добавила, что в Лазовском заповеднике также планируется программа по восстановлению исчезнувшего в Сихотэ-Алине дальневосточного леопарда.

«Там будет построен центр по реинтродукции этого хищника. Животные будут выпускаться в природу для того, чтобы создать резервную группировку, дополнительно к уже существующей на территории национального парка «Земля леопарда», — заключила Дронова.

11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков.

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