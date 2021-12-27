WWF России рассказал об экологических итогах года

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Всемирный фонд дикой природы (WWF) России рассказал об экологических итогах года.
WWF России рассказал об экологических итогах года
  • Legion-Media

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

Глава фонда Дмитрий Горшков отметил, что в 2021 году интерес к сохранению окружающего мира получил новый виток развития и экология заняла важное место в глобальной и российской повестке.

В частности, был утверждён закон об административной ответственности за отсутствие плана предупреждения и ликвидации разливов нефти, а также за предоставление недостоверных сведений о подобных происшествиях.

Также приняты федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов» и стратегия развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Как напомнили в WWF России, в 2021 году создано две федеральные особо охраняемые природные территории — «Параськины озёра» и «Казантипский морской». Расширен Даурский заповедник.

Ещё одним событием в области экологии стало открытие природного парка в Териберке (Мурманская область).

Ранее, как сообщал телеканал «360», в РЭО дали советы по экологичной встрече Нового года.

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