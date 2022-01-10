Иркутский зоопарк начал сбор новогодних ёлок

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Иркутский зоопарк начал принимать новогодние ёлки от населения.
Иркутский зоопарк начал сбор новогодних ёлок
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Об этом сообщает ОТР.

Верблюды, яки и козы хорошо едят хвойные деревья. Также лапник используют в качестве подстилки.

Как рассказали в зоосаде, животных интересуют новые запахи и предметы.

«Когда животные живут на воле, на свободе, у них большой ареал обитания, у них там очень много запахов. Постоянство животных вводит в стресс», — заявила Анастасия Стоцкая, сотрудник зоопарка Иркутска.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московском зоопарке начали сбор нераспроданных новогодних ёлок.

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