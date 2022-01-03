Синоптик Шувалов предупредил жителей столичного региона о «взрывном» потеплении

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT предупредил о резких погодных изменениях в Московском регионе в праздники.

«После похолодания, которое захватывает сегодняшний и завтрашний дни, 5 января у нас «взрывное» потепление от ночных -11...-13 °С до 0 °С днём», — заявил Шувалов.

По словам эксперта, со среды жителям Москвы и Московской области стоит ожидать весь спектр неблагоприятных погодных явлений, связанных с потеплением: мокрый снег, метель, снежные заносы, гололедица на дорогах. 6 января, как утверждает Шувалов, интенсивность неблагоприятных явлений снизится, однако тёплая погода какое-то время всё ещё будет держаться.

«7 и 8 января — похолодание, до -10...-15 °С», — сообщил собеседник RT.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал штормовое ненастье 5 января из-за активного атлантического циклона с обильными и влажными снегопадами.