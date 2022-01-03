Тишковец спрогнозировал приход сильных морозов в Москву

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предрёк наступление сильных морозов в столице с 4 января.

«Во вторник и среду показания термометров и вовсе окажутся на 2-3 °С ниже положенного. В столице ночами морозы окрепнут до -10...-15 °С, местами по региону до -15...-20 °С, а днём будет не выше -5...-10 °С», — сообщил синоптик в своём Instagram.

По его словам, с 5 января Москву ждёт «штормовое ненастье» из-за активного атлантического циклона с обильными и влажными снегопадами.

«Общее количество осадков будет около 10 мм, что составляет 25% от месячной нормы», — добавил Тишковец.

Кроме того, порывы ветра достигнут штормовых значений: до 15-20 м/с, а видимость уменьшится до 1 км и менее.

«Сугробы вырастут с 26 до 30 см. Такие сложные метеоусловия станут причиной снежных заносов, накатов и переметов, а также гололёдных явлений, что существенно ухудшит дорожную ситуацию», — написал он.

Синоптик также предупредил о низком атмосферном давлении, которое опустится до 725 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже многолетней нормы.

Ранее Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра до 5 января.