«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московской области из-за гололедицы и ветра
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Об этом следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении.
Предупреждение о ветре действует в Московском регионе до 21:00 3 января, а о гололедице — до 12:00 4 января.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус завил, что декабрь 2021 года стал самым морозным месяцем за последние девять лет в Санкт-Петербурге.