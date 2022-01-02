«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московской области из-за гололедицы и ветра

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Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы и ветра.
«Жёлтый» уровень погодной опасности продлили в Московской области из-за гололедицы и ветра
  • Legion-Media

Об этом следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в заявлении.

Предупреждение о ветре действует в Московском регионе до 21:00 3 января, а о гололедице — до 12:00 4 января.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус завил, что декабрь 2021 года стал самым морозным месяцем за последние девять лет в Санкт-Петербурге.

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