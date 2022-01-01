Синоптик Леус: декабрь 2021 года стал самым морозным в Петербурге за девять лет

В Санкт-Петербурге декабрь 2021 года стал самым морозным месяцем за последние девять лет, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ушедший в историю декабрь 2021 года в Санкт-Петербурге стал самым холодным за последние девять лет и попал в пятёрку самых холодных в XXI веке. Средняя температура воздуха последнего месяца года составила -7,5 °C, что на 5 °C ниже климатической нормы», — написал Леус в Facebook.

За месяц в городе выпало 52 мм осадков.

Также декабрь прошедшего года стал самым снежным месяцем Петербурга за последние 11 лет, дополнил Леус.

Ранее стало известно, что ночь с 25 на 26 декабря стала самой морозной в Санкт-Петербурге с 2002 года.