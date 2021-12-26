Синоптик Леус: ночь на 26 декабря стала самой морозной в Петербурге с 2002 года

Короткая ссылка
Ночь с 25 на 26 декабря стала самой морозной в Санкт-Петербурге с 2002 года. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик Леус: ночь на 26 декабря стала самой морозной в Петербурге с 2002 года
  • Legion-Media

«Сегодня утром минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до -23,1 °C! Последний раз такие морозы в декабре в Санкт-Петербурге наблюдались в 2002 году», — написал Леус в Facebook.

Минимальная температура воздуха в Москве была зафиксирована 22 декабря и составила -22,2°C, напомнил он.

Ранее стало известно, что в Москве 26 декабря объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. В столице ожидаются усиление ветра до 16 м/с и метель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить