Синоптик Леус: ночь на 26 декабря стала самой морозной в Петербурге с 2002 года

Ночь с 25 на 26 декабря стала самой морозной в Санкт-Петербурге с 2002 года. Об этом сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня утром минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге опустилась до -23,1 °C! Последний раз такие морозы в декабре в Санкт-Петербурге наблюдались в 2002 году», — написал Леус в Facebook.

Минимальная температура воздуха в Москве была зафиксирована 22 декабря и составила -22,2°C, напомнил он.

Ранее стало известно, что в Москве 26 декабря объявили «жёлтый» уровень погодной опасности. В столице ожидаются усиление ветра до 16 м/с и метель.