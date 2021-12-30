Ветврачи рассказали о наиболее частых происшествиях с животными в праздники

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Ветеринары рассказали о наиболее частых происшествиях с животными в новогодние праздники.
Ветврачи рассказали о наиболее частых происшествиях с животными в праздники
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Mars Petcare в России.

По словам ветврачей, владельцы питомцев чаще всего обращаются за помощью в связи с тем, что их животные проглотили инородные предметы (66%).

Многим животным нужна медицинская помощь по факту отравления (61%).

Ещё одна причина — стресс или травмы, вызванные воздействием пиротехнических изделий (18%).

Ранее зоопсихолог Марианна Гладких в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, как уберечь психику собаки от стресса из-за шума в новогоднюю ночь.

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