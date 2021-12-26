Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание после незначительного ослабления морозов в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT рассказал, какую погоду следует ожидать жителям Московского региона в ближайшие дни и первые числа января.

«Погода в Москве устоялась. Она достаточна однородна... На этой неделе самое распространённое значение температуры — это будет -11...-16 °С ночью и -7...-12 °С, -8...-13 °С днём», — рассказал синоптик.

В целом, как отметил Шувалов, такие показатели типичны для декабря, может быть, «на 3—4°С ниже нормы».

По его словам, ожидать сильных перепадов температуры в новогоднюю ночь и 1—2 января не следует, однако возможен небольшой снег и незначительное ослабление морозов.

«Сильных снегопадов, агрессивных циклонов не видно на горизонте... Морозы немного отпустят. Это где-то -4...-9 °С», — заключил эксперт.

Собеседник RT подчеркнул, что после 2 января можно ожидать температуры порядка -15...-18 °С в ночные и утренние часы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал усиление ветра до 16 м/с и метель в столице 26 декабря.