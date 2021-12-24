Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве 31 декабря
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«Последняя неделя года будет облачной с прояснениями и небольшим снежком. Температура воздуха будет постепенно понижаться», — рассказала синоптик.
К середине недели, по её словам, минимальная температура в Москве составит -20...-15 °С.
«Дневная температура -15...-10 °С. Это ниже нормы градусов на восемь. Мы ожидаем, что в новогоднюю ночь тоже будет местами небольшой снежок. Температура воздуха будет в пределах -10...-15 °С. То есть погода будет вполне комфортная для встречи Нового года», — добавила Позднякова.
Ранее гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за температуры на 7—12 °С ниже климатической нормы.