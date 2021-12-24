Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве 31 декабря

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице и Московской области в конце декабря.

«Последняя неделя года будет облачной с прояснениями и небольшим снежком. Температура воздуха будет постепенно понижаться», — рассказала синоптик.

К середине недели, по её словам, минимальная температура в Москве составит -20...-15 °С.

«Дневная температура -15...-10 °С. Это ниже нормы градусов на восемь. Мы ожидаем, что в новогоднюю ночь тоже будет местами небольшой снежок. Температура воздуха будет в пределах -10...-15 °С. То есть погода будет вполне комфортная для встречи Нового года», — добавила Позднякова.

Ранее гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за температуры на 7—12 °С ниже климатической нормы.