Климатолог рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год

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Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год.
Климатолог рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год
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В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что зимой в столице будет переменчивая погода: если в первой половине декабря возможно резкое понижение температуры воздуха до -20 ˚С и ниже, то ближе к Новому году есть вероятность потепления.

«В конце декабря средняя высота снега в Москве обычно составляет 17 см. Мы предполагаем, что такая она и будет», — отметил Терешонок.

Как считает эксперт, столбики термометров на Новый год могут показать -5...-10 ˚С.

«Это предположительно и основано лишь на многочисленных метеорологических наблюдениях», — пояснил он.

Со своей стороны, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с Life.ru прокомментировал нынешние снегопады в столичном регионе.

«Сейчас в Москве 7 см снега, а в Подмосковье снежный покров сформировался до 16 см. Это довольно много для первого дня зимы. И с большой долей уверенности можно говорить, что этот снег не растает и, как говорят метеорологи, «ляжет в зиму», — сказал он.

Ранее сообщалось, что синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае в декабре.

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