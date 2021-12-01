Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в декабре

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае в декабре.

Об этом сообщает URA.RU.

«При таком распределении аномалий геопотенциала и температуры стоит ожидать неустойчивой погоды, активной циклонической деятельности и большого количества осадков», — говорится на сайте центра.

Начало декабря стало в регионе аномально тёплым — на юге края температура может подняться до +5˚С. В первой неделе декабря количество осадков превысит норму в два — три раза.

Обильные снегопады ожидаются 4 декабря на севере региона, 5 — 6 декабря на юге.

Похолодание прогнозируется на следующей неделе. В ночь на 6 декабря температура может опуститься до -28˚С.

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