Материальный ущерб от природных пожаров в России в 2021 году составил более 10 млрд рублей

Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что в 2021 году экономический ущерб от природных пожаров в стране, по предварительным данным, составил 10,6 млрд руб.

«Предварительный ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 10,6 млрд рублей. На землях лесного фонда возникло почти 15 тыс. лесных пожаров на площади свыше 10 млн га», — цитирует ТАСС Козлова.

Он также подчеркнул, что 2021 год стал рекордным по площади, пройденной огнём.

По словам Козлова, на долю Дальнего Востока пришлось 90% от этих территорий, большая их часть охватывала Якутию — 8,1 млн га.

В пресс-службе Рослесхоза сообщили, что в 2019 году ущерб составил свыше 13 млрд рублей, в 2020 году — примерно 11,5 млрд рублей.

Министр сообщил, что две трети природных пожаров в России в 2021 году произошли из-за человеческого фактора.