Материальный ущерб от природных пожаров в России в 2021 году составил более 10 млрд рублей

Короткая ссылка
Глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что в 2021 году экономический ущерб от природных пожаров в стране, по предварительным данным, составил 10,6 млрд руб.
Материальный ущерб от природных пожаров в России в 2021 году составил более 10 млрд рублей
  • РИА Новости

«Предварительный ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 10,6 млрд рублей. На землях лесного фонда возникло почти 15 тыс. лесных пожаров на площади свыше 10 млн га», — цитирует ТАСС Козлова.

Он также подчеркнул, что 2021 год стал рекордным по площади, пройденной огнём.

По словам Козлова, на долю Дальнего Востока пришлось 90% от этих территорий, большая их часть охватывала Якутию — 8,1 млн га.

В пресс-службе Рослесхоза сообщили, что в 2019 году ущерб составил свыше 13 млрд рублей, в 2020 году — примерно 11,5 млрд рублей.

Министр сообщил, что две трети природных пожаров в России в 2021 году произошли из-за человеческого фактора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить