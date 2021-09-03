Минприроды назвало человеческий фактор основной причиной природных пожаров

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Две трети природных пожаров в России в 2021 году произошло из-за человеческого фактора. Об этом заявил глава российского Минприроды Александр Козлов.
Минприроды назвало человеческий фактор основной причиной природных пожаров
  • © МЧС России

«Основная причина лесных пожаров — человек. 67% пожаров в России на всех категориях земель, не только в лесу, произошли в этом году из-за антропогенного воздействия», — приводит ТАСС его слова на полях Восточного экономического форума.

Козлов отметил, что ситуация с пожарами ухудшилась из-за дефицита осадков в ряде российских регионов.

Ранее сообщалось, что инженеры Центрального военного округа (ЦВО) проложили более 130 км противопожарной полосы в горно-лесистой местности в целях недопущения распространения пожаров в районе города Межгорье Республики Башкортостан.

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