Инженеры ЦВО проложили более 130 км противопожарной полосы в лесах Башкирии

Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) проложили более 130 км противопожарной полосы в горно-лесистой местности в целях недопущения распространения пожаров в районе города Межгорье Республики Башкортостан.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что опашку проводит инженерная машина разграждения ИМР-2М на базе шасси танка Т-72.

Несмотря на некоторые трудности, экипаж машины справляется с поставленными в регионе задачами успешно.

Военная техника была направлена на борьбу с пожарами в Башкирию в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.