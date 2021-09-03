Инженеры ЦВО проложили более 130 км противопожарной полосы в лесах Башкирии
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что опашку проводит инженерная машина разграждения ИМР-2М на базе шасси танка Т-72.
Несмотря на некоторые трудности, экипаж машины справляется с поставленными в регионе задачами успешно.
Военная техника была направлена на борьбу с пожарами в Башкирию в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО Александра Лапина.
Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.