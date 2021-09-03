Инженеры ЦВО проложили более 130 км противопожарной полосы в лесах Башкирии

Короткая ссылка
Инженеры Центрального военного округа (ЦВО) проложили более 130 км противопожарной полосы в горно-лесистой местности в целях недопущения распространения пожаров в районе города Межгорье Республики Башкортостан.
Инженеры ЦВО проложили более 130 км противопожарной полосы в лесах Башкирии
  • © Рамиля Салихова
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что опашку проводит инженерная машина разграждения ИМР-2М на базе шасси танка Т-72.

Несмотря на некоторые трудности, экипаж машины справляется с поставленными в регионе задачами успешно.

Военная техника была направлена на борьбу с пожарами в Башкирию в соответствии с решением министра обороны России Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

Ранее глава Авиалесоохраны Николай Кривошеев в беседе с НТВ рассказал о причинах возникновения природных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить