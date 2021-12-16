Анатолий Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов
- РИА Новости
Он напомнил, что экоактивистка Грета Тунберг негативно высказалась об итогах саммита COP26 в Глазго.
«Всё ужасно» и «бла-бла-бла». Если всерьёз говорить, то оценка будет совершенно другой. Дело в том, что есть правило: скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда», — цитирует Чубайса РИА Новости.
Спецпредставитель президента считает нереальным рассчитывать на «какой-то невероятный прорыв» на конференции, в работе которой принимали участие более 200 стран.
«Главный вопрос — будут ли содержательные решения, после которых страны будут двигаться в нужном направлении», — отметил Чубайс.
Ранее в шотландском Глазго завершился климатический саммит ООН. Подробнее — в материале RT.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что осталась довольна итогами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.
Свои впечатления о минувшей конференции также выразил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.