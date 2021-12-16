Анатолий Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов

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Спецпредставитель президента России по работе с международными организациями Анатолий Чубайс предложил оценивать эффективность мировой климатической кампании «по последнему верблюду».
Анатолий Чубайс сравнил мировую климатическую кампанию с караваном верблюдов
  • РИА Новости

Он напомнил, что экоактивистка Грета Тунберг негативно высказалась об итогах саммита COP26 в Глазго.

«Всё ужасно» и «бла-бла-бла». Если всерьёз говорить, то оценка будет совершенно другой. Дело в том, что есть правило: скорость каравана определяется скоростью самого медленного верблюда», — цитирует Чубайса РИА Новости.

Спецпредставитель президента считает нереальным рассчитывать на «какой-то невероятный прорыв» на конференции, в работе которой принимали участие более 200 стран.

«Главный вопрос — будут ли содержательные решения, после которых страны будут двигаться в нужном направлении», — отметил Чубайс.

Ранее в шотландском Глазго завершился климатический саммит ООН. Подробнее — в материале RT.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что осталась довольна итогами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Свои впечатления о минувшей конференции также выразил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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