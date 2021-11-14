Гутерреш признал недостаточными принятые по итогам COP26 экологические меры

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал меры, принятые на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, недостаточными.

«Результат COP26 — это компромисс, отражающий интересы, противоречия и состояние политической воли в современном мире. Это важный шаг, но этого недостаточно», — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Также Гутерреш призвал переходить в аварийный режим для достижения победы в борьбе за климат.

Ранее генсек ООН порекомендовал страны мира в семь раз больше обещанного сокращать выбросы парниковых газов, иначе планету ждёт климатическая катастрофа.

Кроме того, Гутерреш заявлял, что мир движется к катастрофе из-за потепления климата.