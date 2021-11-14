Гутерреш признал недостаточными принятые по итогам COP26 экологические меры
«Результат COP26 — это компромисс, отражающий интересы, противоречия и состояние политической воли в современном мире. Это важный шаг, но этого недостаточно», — написал он в своём Twitter-аккаунте.
Также Гутерреш призвал переходить в аварийный режим для достижения победы в борьбе за климат.
Ранее генсек ООН порекомендовал страны мира в семь раз больше обещанного сокращать выбросы парниковых газов, иначе планету ждёт климатическая катастрофа.
Кроме того, Гутерреш заявлял, что мир движется к катастрофе из-за потепления климата.