Гутерреш призвал сокращать в семь раз больше выбросы парниковых газов

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны мира в семь раз больше обещанного сокращать выбросы парниковых газов, иначе планету ждёт климатическая катастрофа.
Гутерреш призвал сокращать в семь раз больше выбросы парниковых газов
  • AP

«Менее чем за неделю до COP26 в Глазго (26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26) мы всё ещё движемся к климатической катастрофе», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, даже с учётом нынешних обязательств всех стран мир находится на пути к катастрофическому повышению мировой температуры примерно на 2,7 °С.

Гутерреш призвал провести декарбонизацию всех отраслей — от энергетики до транспорта, сельского и лесного хозяйства. 

Ранее генсек ООН сообщил о необходимости $8 млрд на мировую кампанию вакцинации.

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