Гутерреш призвал сокращать в семь раз больше выбросы парниковых газов
- AP
«Менее чем за неделю до COP26 в Глазго (26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26) мы всё ещё движемся к климатической катастрофе», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, даже с учётом нынешних обязательств всех стран мир находится на пути к катастрофическому повышению мировой температуры примерно на 2,7 °С.
Гутерреш призвал провести декарбонизацию всех отраслей — от энергетики до транспорта, сельского и лесного хозяйства.
Ранее генсек ООН сообщил о необходимости $8 млрд на мировую кампанию вакцинации.