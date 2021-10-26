Гутерреш призвал сокращать в семь раз больше выбросы парниковых газов

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал страны мира в семь раз больше обещанного сокращать выбросы парниковых газов, иначе планету ждёт климатическая катастрофа.

«Менее чем за неделю до COP26 в Глазго (26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP26) мы всё ещё движемся к климатической катастрофе», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, даже с учётом нынешних обязательств всех стран мир находится на пути к катастрофическому повышению мировой температуры примерно на 2,7 °С.

Гутерреш призвал провести декарбонизацию всех отраслей — от энергетики до транспорта, сельского и лесного хозяйства.

Ранее генсек ООН сообщил о необходимости $8 млрд на мировую кампанию вакцинации.