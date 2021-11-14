Глава ЕК довольна результатами климатического саммита в Глазго

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен осталась довольна итогами 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

«COP26 — это шаг в правильном направлении», — написала она в своём Twitter-аккаунте.

Она также отметила, что «работа ещё далека от завершения».

«Самое меньшее, что мы можем сделать сейчас — это как можно быстрее выполнить обещания Глазго, а затем стремиться к более высокому уровню», — подытожила глава ЕК.

Свои впечатления о минувшей конференции также выразили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и экоактивистка Грета Тунберг.

Ранее в шотландском Глазго завершился климатический саммит ООН. Подробнее — в материале RT.