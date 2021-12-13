Опрос: россияне рассказали о планах по приготовлению еды на Новый год

Сервис доставки Delivery Club и аналитический центр ResearchMe провели опрос, в ходе которого россияне рассказали о планах по приготовлению еды на Новый год.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Выяснилось, что 24% респондентов покупают готовую еду в магазине или заказывают её с доставкой. Для женщин такой вариант подготовки к Новому году оказался предпочтительнее, чем для мужчин.

По словам 73% участников опроса, они надеются, что заботиться о новогоднем столе будут родственники. Таких ответов больше среди респондентов в возрасте старше 55 лет, чем среди молодёжи 16—24 лет.

«Почти 40% респондентов отметили, что готовят на новогодний стол либо только часть блюд, либо вообще этого не делают», — отметили в сервисе.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Шота Каландия в беседе с газетой «Известия» рассказал, как соблюдать меру за новогодним столом.