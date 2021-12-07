Шеф-повар Ивлев рассказал, как освежить рецепт салата оливье для новогоднего стола

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Шеф-повар, телеведущий и ресторатор Константин Ивлев рассказал, как освежить рецепт салата оливье для новогоднего стола.
Шеф-повар Ивлев рассказал, как освежить рецепт салата оливье для новогоднего стола
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Если вы хотите, чтобы оливье заиграл новыми красками, то добавьте в него немного сливочного хрена. Тогда салат будет иметь особый вкус. Вместо картофеля в оливье можно добавить салат айсберг. Таким образом вы облегчите салат и своё настроение на Новый год», — заявил он в беседе с Nation News.

По словам Ивлева, сам он очень консервативен в еде на Новый год и любит классику — оливье, селёдку под шубой, шпроты, икру.

«На моём столе будет большое количество мандаринов. Никаких десертов и сладкого», — добавил шеф-повар.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Москвой 24» рассказала, сколько мандаринов в день рекомендуется есть здоровому человеку, чтобы избежать негативных последствий для организма.

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