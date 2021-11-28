Певица Лолита рассказала о своём знакомстве с Александром Градским

Певица Лолита Милявская поделилась в беседе с RT воспоминаниями о певце и композиторе Александре Градском.

«Мне повезло, потому что в 16 лет мои родители познакомили меня с Александром Борисовичем. Он был одной из моих школ. Это моё счастье — десять концертов подряд стоять за кулисами или в оркестровой яме и видеть его концерты. Он — один из тех, на ком я выросла», — рассказала она.

Также артистка вспомнила свой последний разговор с мэтром.

«Он, видимо, уже плохо себя чувствовал, но не говорил об этом. Я всё-таки не являюсь настолько близкой приятельницей, чтобы со мной это обсуждать. Но вдруг звонок. А я была на «Голосе», и мне надо было спеть с двумя конкурсантами одну из своих песен. Он мне позвонил и сказал: «Ты там, пожалуйста, посмотри... Если видишь, что что-то не так, скажи». Честно, я была поражена. Поражена, потому что человеку было не всё равно. Вроде бы как телевизионный проект и должно быть не то что всё равно, но есть ещё дела, есть личная жизнь, гастрольная жизнь, театр, ему есть чем заняться. Его смерть для меня — это событие. События, к сожалению, не всегда бывают со знаком плюс. Иногда они бывают и с таким фатальным оттенком», — заключила певица.

Российский певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни.