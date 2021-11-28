Лещенко назвал Градского выдающимся человеком

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Полина Полетаева
Народный артист России Лев Лещенко в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью российского певца и композитора Александра Градского.
Лещенко назвал Градского выдающимся человеком
  • © Яков Андреев
  • РИА Новости

«Очень печально. Вместе с Александром Борисовичем ушла целая эпоха настоящих музыкантов, профессионалов, которые уважали и изучали свою профессию, были великими художниками в полном смысле этого слова. Он вообще выдающийся человек. Во-первых, он мультимузыкант. Во-вторых, он блистательный композитор. Он выдающий вокалист, который пел оперу. Настоящий и единственный кроссовер, который многогранно развивался и в классической музыке, и в музыке эстрадной, и в рок-музыке. Один из лидеров нашего движения рок-н-ролла. Очень жалко», — сказал артист.

По мнению Лещенко, Градский «определил нашу эпоху».

«И голос его в песне «Как молоды мы были», я думаю, останется на века. Лучше его никто не смог передать и прочувствовать эти настоящие человеческие чувства любви к Отечеству, к семье и дому. Он был пассионарием», — заключил собеседник RT.

Российский певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни.

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