Первый канал выразил соболезнования близким Градского

На Первом канале опубликовали заявление по случаю смерти российского певца и композитора Александра Градского.

«Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича», — говорится в сообщении Первого канала в Facebook.

Артист скончался на 73-м году жизни в 02:10 в Москве.

26 ноября Градского доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт после жалоб певца на плохое самочувствие.

За время творчества народный артист России записал более 40 альбомов.

Последние несколько лет он был наставником в телешоу «Голос».