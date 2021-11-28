Первый канал выразил соболезнования близким Градского
«Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича», — говорится в сообщении Первого канала в Facebook.
Артист скончался на 73-м году жизни в 02:10 в Москве.
26 ноября Градского доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт после жалоб певца на плохое самочувствие.
За время творчества народный артист России записал более 40 альбомов.
Последние несколько лет он был наставником в телешоу «Голос».