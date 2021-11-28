Первый канал выразил соболезнования близким Градского

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На Первом канале опубликовали заявление по случаю смерти российского певца и композитора Александра Градского.

«Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича», — говорится в сообщении Первого канала в Facebook.

Артист скончался на 73-м году жизни в 02:10 в Москве.

26 ноября Градского доставили в одну из столичных больниц с подозрением на инсульт после жалоб певца на плохое самочувствие.

За время творчества народный артист России записал более 40 альбомов. 

Последние несколько лет он был наставником в телешоу «Голос».

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