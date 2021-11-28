Матецкий выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

Российский композитор, продюсер Владимир Матецкий в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью российского певца и композитора Александра Градского.

«Мы были знакомы с начала 70-х. Тогда Градский выступал в группе «Скоморохи». Это был звёздный коллектив. Там был Лерман, Градский, Шахназаров, Фокин. Все были звездами подпольного рока того времени. Но Градский, его голос, это было нечто. Градский был на порядок выше всех и было понятно, что у него уникальный вокальный талант...Он очень хотел делать всё сам. Быть и композитором, и поэтом, и певцом, и аранжировщиком, и человеком, который играет на всех инструментах. У него это получалось и получалось здорово. Он был человеком с необычным характером. Он был человеком, который идёт абсолютно по собственно выбранной траектории, порой сложной и непонятной для других. Но он всегда был таким, с самых первых шагов на сцене», — рассказал композитор.

Матецкий отметил, что сегодняшнее поколение в первую очередь его запомнит, как члена жури «Голос», но добавил, что «Градский это не только «Голос».

«Он не только человек, который сидит в жюри на телевизионном экране. Я советую всем, кто интересуется музыкой, внимательно отнестись к его творчеству, послушать его песни и уникальный голос. И вспоминать этого человека добрым словом. Пусть земля ему будет пухом!», — заключил собеседник RT.

Российский певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни.