Жилин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского

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Полина Полетаева
Народный артист России Сергей Жилин в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью российского певца и композитора Александра Градского.
Жилин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

«Александр Борисович был человеком, невероятно любившим музыку и жившим ради музыки. Он всегда с вниманием относился ко всем разным стилям. Поэтому ему удавалось в одном человеке смешивать совершенно полярные вещи. Он владел и академическим вокалом, и эстрадным, и рок-вокалом. И тембра такой красоты нет ни у кого. Он сделал его очень профессиональным и точным. Я не слышал у него ни одной фальшивой ноты, он всегда совершенно точно попадал», — рассказал артист.

Он отметил, что Градский «безгранично любил музыку».

«Причём не себя в музыке или искусстве, как говорят некоторые коллеги, а именно искусство и музыку в себе. Он ради этого жил. Этим было пронизано всё, что он делал и говорил… Очень жаль, что этого человека больше с нами нет. После его ухода мы, конечно, много потеряли. Потому что таких людей больше нет, ни с таким голосом, ни с такой харизмой, ни с таким подходом к профессии», — заключил собеседник RT.

Российский певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни.

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