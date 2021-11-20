Диетолог и психолог рассказали о способах подготовки организма к зиме

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Анастасия Белоусова
Диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол и семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с RT рассказали, как подготовить организм к зиме.
Диетолог и психолог рассказали о способах подготовки организма к зиме
  • РИА Новости

По мнению диетолога, пища зимой должна быть калорийной, чтобы человек сохранял энергию и мог согреться.

«Самое главное, чтобы питание было разнообразным. Оно и летом должно быть разнообразным. И не исключаются салаты из овощей и фрукты, свежевыжатые соки. Это всегда хорошо, потому что витаминизация нужна, особенно в условиях пандемии. Необходимо, чтобы витамины поступали и наш организм боролся с инфекциями», — объяснила Хорол.

В свою очередь, психолог отметила, что готовиться к затяжным осенним и зимним вечерам нужно заранее.

«Может, оставлять какие-то дела, которые можно делать дома. Разобрать гардероб, антресоли. Что-то сделать, что требует сосредоточенности на этом деле. Совершенно не обязательно для этого смотреть в окно и лишний раз напоминать себе, что вот такая погода», — считает психолог.

Панфилова уточнила, что самое главное — не заставлять себя что-то делать из-под палки.

«Важно самому с собой договориться и не клеить ярлыки этим делам, что «они противные, но я себя заставлю». Обычно тяжёлое, неприятное время бывает до 25—26 декабря. Потом, поскольку день начинает прибавляться и наша физиология на это реагирует, нам становиться оптимистичнее, легче. И преддверие Нового года, волшебного праздника, тоже помогает отодвинуть эту скуку и ограничения», — добавила психолог.

Ранее психолог Марат Латыпов рассказал, как избежать выгорания на работе в осенне-зимний период.

Он отметил, что необходимо концентрировать внимание на позитивных и интересных моментах.

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