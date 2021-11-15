Психолог Латыпов назвал способ избежать эмоционального выгорания на работе

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Психолог Марат Латыпов рассказал, как избежать выгорания на работе в период осенне-зимней депрессии.
Психолог Латыпов назвал способ избежать эмоционального выгорания на работе
  • Pixabay

В беседе с ФАН психолог рассказал, что эмоционального выгорания на работе поможет избежать концентрация внимания на позитивных и интересных моментах.

«Когда появляется слово «вкусно», когда появляется слово «интересно», появляются эмоциональные всплески, радость, удовольствие в организме. И тогда появляются силы, энергия и любовь к работе и к тому, что ты делаешь», — поделился Латыпов.

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как бороться с плохим настроением в осенний период.

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