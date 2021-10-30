Заславский назвал диктора Кириллова голосом страны

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти советского диктора Игоря Кириллова.
Заславский назвал диктора Кириллова голосом страны
  • РИА Новости

«Сегодня, прощаясь с Игорем Кирилловым, многие называют его человеком-эпохой, и это будет точное определение», — рассказал Заславский.

Он подчеркнул, что Кириллов был «голосом страны», голосом, который рассказывал о главных событиях.

«Причём это были новости официальные, но сообщавшиеся человеческим голосом, то есть он очеловечивал ту официальную советскую жизнь, которая становилась частью нашей жизни. Именно он звучит в песнях Depeche Mode, каких-то других знаменитых рок-групп, которые воспринимали таким образом голос Кириллова — как уже звук Советского Союза, как звучание нашей страны. У него очень красивый голос... Кириллов был человеком ироничным, способным к самоиронии... Его искреннему и красивому голосу были доверены и парады Победы, и минуты молчания», — добавил собеседник RT.

По его словам, на протяжении десятилетий именно голос Кириллова «вызывал у нас искренние слёзы, сопереживания и, наоборот, чувство гордости».

О смерти советского диктора Игоря Кириллова стало известно 30 октября.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с RT назвал Кириллова «совершенно уникальным человеком с уникальным голосом, который наверняка останется в наших сердцах».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить