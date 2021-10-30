Заславский назвал диктора Кириллова голосом страны

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти советского диктора Игоря Кириллова.

«Сегодня, прощаясь с Игорем Кирилловым, многие называют его человеком-эпохой, и это будет точное определение», — рассказал Заславский.

Он подчеркнул, что Кириллов был «голосом страны», голосом, который рассказывал о главных событиях.

«Причём это были новости официальные, но сообщавшиеся человеческим голосом, то есть он очеловечивал ту официальную советскую жизнь, которая становилась частью нашей жизни. Именно он звучит в песнях Depeche Mode, каких-то других знаменитых рок-групп, которые воспринимали таким образом голос Кириллова — как уже звук Советского Союза, как звучание нашей страны. У него очень красивый голос... Кириллов был человеком ироничным, способным к самоиронии... Его искреннему и красивому голосу были доверены и парады Победы, и минуты молчания», — добавил собеседник RT.

По его словам, на протяжении десятилетий именно голос Кириллова «вызывал у нас искренние слёзы, сопереживания и, наоборот, чувство гордости».

О смерти советского диктора Игоря Кириллова стало известно 30 октября.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с RT назвал Кириллова «совершенно уникальным человеком с уникальным голосом, который наверняка останется в наших сердцах».