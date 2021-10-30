В Союзе журналистов России рассказали об уникальном голосе Игоря Кириллова

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Анастасия Румянцева
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти советского диктора Игоря Кириллова.
В Союзе журналистов России рассказали об уникальном голосе Игоря Кириллова
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«Я большую часть своей профессиональной жизни проработал в программе «Время» — больше 17 лет. Конечно, мне доводилось общаться с Игорем Кирилловым», — рассказал Соловьёв.

По его словам, Кириллов — «совершенно уникальный человек с уникальным голосом, который наверняка останется в наших сердцах».

«Он много лет вёл программу «Время», он комментировал парады на Красной площади. Он очень большой вклад внёс и в нашу культуру, и в нашу журналистику. И я от имени Союза журналистов России, конечно, хочу самые глубокие соболезнования передать родным и коллегам нашего уважаемого Игоря Кириллова», — заключил он.

О смерти советского диктора Игоря Кириллова стало известно 30 октября.

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