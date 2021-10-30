Умер советский диктор Игорь Кириллов

Короткая ссылка
Советский и российский диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Первого канала.
Умер советский диктор Игорь Кириллов
  • РИА Новости

«Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, при упоминании слова «диктор» перед глазами мгновенно возникает образ Кириллова.

Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

Ранее стало известно о смерти на 95-м году жизни журналиста-международника Всеволода Овчинникова.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Овчинникова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить