Умер советский диктор Игорь Кириллов
- РИА Новости
«Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — говорится в сообщении.
Как подчёркивается, при упоминании слова «диктор» перед глазами мгновенно возникает образ Кириллова.
Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале.
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