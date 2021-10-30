Умер советский диктор Игорь Кириллов

Советский и российский диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

«Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается, при упоминании слова «диктор» перед глазами мгновенно возникает образ Кириллова.

Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

Ранее стало известно о смерти на 95-м году жизни журналиста-международника Всеволода Овчинникова.

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