Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Овчинникова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью журналиста-международника Всеволода Овчинникова.

«Скончался Всеволод Владимирович Овчинников — человек яркого, многогранного таланта, настоящая легенда отечественной международной журналистики и востоковедения. Его уход — невосполнимая утрата для близких, коллег, для всего профессионального сообщества», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что Овчинников оставил богатое творческое наследие.

Ранее стало известно о смерти на 95-м году жизни журналиста-международника Всеволода Овчинникова.