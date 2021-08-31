Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Овчинникова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью журналиста-международника Всеволода Овчинникова.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Овчинникова
  • РИА Новости

«Скончался Всеволод Владимирович Овчинников — человек яркого, многогранного таланта, настоящая легенда отечественной международной журналистики и востоковедения. Его уход — невосполнимая утрата для близких, коллег, для всего профессионального сообщества», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что Овчинников оставил богатое творческое наследие.

Ранее стало известно о смерти на 95-м году жизни журналиста-международника Всеволода Овчинникова.

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