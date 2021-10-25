Актёр Георгий Штиль поделился воспоминаниями о режиссёре Рогожкине

Актёр театра и кино, народный артист России Георгий Штиль назвал режиссёра Александра Рогожкина, о смерти которого стало известно ранее, очень талантливым человеком.

Своим мнением он поделился с ФАН.

«Очень талантливый человек. Ему ведь совсем не много лет было. Младше меня лет на 20. Хороший режиссёр. Из последних! Очень умный, интеллигентный человек», — сказал актёр.

Штиль также выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Рогожкин не работал в последние годы.

Российский режиссёр Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет. На «Ленфильме» заявили, что он умер после продолжительной болезни.