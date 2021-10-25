Актёр Георгий Штиль поделился воспоминаниями о режиссёре Рогожкине
- РИА Новости
Своим мнением он поделился с ФАН.
«Очень талантливый человек. Ему ведь совсем не много лет было. Младше меня лет на 20. Хороший режиссёр. Из последних! Очень умный, интеллигентный человек», — сказал актёр.
Штиль также выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Рогожкин не работал в последние годы.
Российский режиссёр Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет. На «Ленфильме» заявили, что он умер после продолжительной болезни.