Актёр Георгий Штиль поделился воспоминаниями о режиссёре Рогожкине

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Актёр театра и кино, народный артист России Георгий Штиль назвал режиссёра Александра Рогожкина, о смерти которого стало известно ранее, очень талантливым человеком.
Актёр Георгий Штиль поделился воспоминаниями о режиссёре Рогожкине
  • РИА Новости

Своим мнением он поделился с ФАН.

«Очень талантливый человек. Ему ведь совсем не много лет было. Младше меня лет на 20. Хороший режиссёр. Из последних! Очень умный, интеллигентный человек», — сказал актёр.

Штиль также выразил глубокое сожаление в связи с тем, что Рогожкин не работал в последние годы.

Российский режиссёр Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет. На «Ленфильме» заявили, что он умер после продолжительной болезни.

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