Умер режиссёр Александр Рогожкин

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Российский режиссёр Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет.
Умер режиссёр Александр Рогожкин
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Эту информацию подтвердили «Фонтанке» на киностудии «Ленфильм» 24 октября.

Причина его смерти не сообщается.

Отмечается, что он за свою карьеру снял свыше полутора десятков фильмов. Среди них самыми известными зрителям являются «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».

Уточняется, что он также работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». 

Ранее стало известно, что актёр театра и кино, а также режиссёр Артур Диланян умер в возрасте 59 лет.

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