На «Ленфильме» заявили, что Рогожкин умер после продолжительной болезни

В пресс-службе киностудии «Ленфильм» заявили, что скончавшийся российский режиссёр Александр Рогожкин болел в течение длительного времени.

«Рогожкин умер после продолжительной болезни», — сказал представитель пресс-службы агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что Рогожкин скончался 24 октября в возрасте 72 лет.

Актёр театра и кино, заслуженный артист России Сергей Русскин в беседе с телеканалом «Звезда» в связи со смертью Рогожкина заявил, что скончавшийся режиссёр был «основоположником нового направления в русской кинематографии, именно в русской кинематографии».