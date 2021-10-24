На «Ленфильме» заявили, что Рогожкин умер после продолжительной болезни

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В пресс-службе киностудии «Ленфильм» заявили, что скончавшийся российский режиссёр Александр Рогожкин болел в течение длительного времени.
На «Ленфильме» заявили, что Рогожкин умер после продолжительной болезни
  • РИА Новости

«Рогожкин умер после продолжительной болезни», — сказал представитель пресс-службы агентству ТАСС.

Ранее сообщалось, что Рогожкин скончался 24 октября в возрасте 72 лет.

Актёр театра и кино, заслуженный артист России Сергей Русскин в беседе с телеканалом «Звезда» в связи со смертью Рогожкина заявил, что скончавшийся режиссёр был «основоположником нового направления в русской кинематографии, именно в русской кинематографии».

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