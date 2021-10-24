Российский актёр Сергей Русскин прокомментировал сообщение о смерти Рогожкина

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Полина Полетаева
Российский актёр театра и кино Сергей Русскин в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти режиссёра Александра Рогожкина.
Российский актёр Сергей Русскин прокомментировал сообщение о смерти Рогожкина
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«Я могу сказать откровенно: человек он сложный, закрытый, не особо пускающий в себя. Как и все гении, я думаю… Он был очень сильным и энергетически влиятельным человеком, мог завораживать ваше сознание, и вы попадали под его влияние. Это сила личности и харизмы… Работать с ним было непросто, потому что он не позволял особой вольности», — рассказал Русскин.

Актёр вспомнил, как проходила работа над фильмом «Особенности национальной охоты».

«Простые ребята поехали в экспедицию под Санкт-Петербургом, жили в лесу и не думали, что это будет якобы какое-то великое кино. Мне кажется, что все серьёзные произведения так и создаются — без замаха на шедевр», — заключил собеседник RT.

Российский режиссёр Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет. На «Ленфильме» заявили, что он умер после продолжительной болезни.

 

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