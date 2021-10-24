Стругачёв назвал Александра Рогожкина выдающимся режиссёром

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Семён Стругачёв в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью режиссёра Александра Рогожкина.

«Он, оказывается. давно болел, а мы об этом ничего не знали, потому что он человек скрытный и никогда не говорил о своих проблемах и болезнях. Скромный был человек и очень талантливый», — отметил актёр.

Он добавил, что Рогожкин останется «в памяти и в истории нашего кино как человек выдающегося таланта».

«Он снял знаковые, культовые картины, в которых посчастливилось сняться и нам. И если бы не этот человек, то меня бы сейчас никто не знал. Потому что, конечно же, это судьбоносный для меня режиссёр. И я буду помнить его всегда, пока я жив. И своим детям и внукам скажу, что этот человек действительно сделал для их папы и дедушки больше, чем все режиссёры вместе взятые. Умер друг, соратник, настоящий мужик. Скромный, но великий человек», — добавил Стругачёв.

Российский режиссёр Александр Рогожкин скончался в возрасте 72 лет. На «Ленфильме» заявили, что он умер после продолжительной болезни.

Актёр театра и кино, заслуженный артист России Сергей Русскин в беседе с телеканалом «Звезда» в связи со смертью Рогожкина заявил, что покойный режиссёр был «основоположником нового направления в русской кинематографии, именно в русской кинематографии».