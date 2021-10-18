Агент сообщила о состоянии Валерия Гаркалина
Народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в стабильном состоянии, изменений и ухудшений нет, сообщила RT агент актёра Наталья Теплова.
- РИА Новости
«Пока никаких новостей и изменений, ухудшений нет — это уже хорошо», — сказала она.
7 октября стало известно, что Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ. Дочь артиста рассказала о состоянии здоровья артиста. Накануне его перевели в реанимацию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube