Агент сообщила о состоянии Валерия Гаркалина

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Народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в стабильном состоянии, изменений и ухудшений нет, сообщила RT агент актёра Наталья Теплова.
Агент сообщила о состоянии Валерия Гаркалина
  • РИА Новости

«Пока никаких новостей и изменений, ухудшений нет — это уже хорошо», — сказала она.

7 октября стало известно, что Гаркалина подключили к аппарату ИВЛ. Дочь артиста рассказала о состоянии здоровья артиста. Накануне его перевели в реанимацию.

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