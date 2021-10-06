Народного артиста России Гаркалина перевели в реанимацию с коронавирусом
Народного артиста России Валерия Гаркалина, которого ранее доставили с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподаёт актёр.
- РИА Новости
«Он в реанимации, но находится в сознании», — приводит ТАСС заявление.
В ГИТИСе уточнили, что состояние актёра ухудшилось ночью.
Ранее сообщалось, что Гаркалин находится в больнице в Коммунарке с коронавирусом.
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