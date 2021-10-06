Народного артиста России Гаркалина перевели в реанимацию с коронавирусом

Народного артиста России Валерия Гаркалина, которого ранее доставили с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГИТИСа, где преподаёт актёр.

РИА Новости